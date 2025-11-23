«Она готова сюда приезжать постоянно»: режиссер Кузин о любви Орейро к России

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив

Работа с уругвайской актрисой всегда проходит легко и продуктивно.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Режиссер Кузин: Наталия Орейро готова приезжать в Россию постоянно

Актриса Наталия Орейро очень любит Россию и готова приезжать сюда постоянно. Об этом заявил режиссер Кирилл Кузин во время беседы с 5-tv.ru на премьерном показе новогодней семейной комедии «Письмо Деду Морозу».

По словам Кузина, сотрудничество с уругвайской актрисой проходит легко и продуктивно.

«Сплошное удовольствие, потому что она мегапрофессионал. Она очень любит нас всех, она любит страну, она готова сюда приезжать постоянно. Когда человек профессионален, здесь не возникают <…> сложности. Ты приходишь — она готова. Созваниваешься — она готова», — отметил режиссер.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Орейро выразила желание вновь сняться в российском кино. Актриса подчеркнула высокий уровень подготовки российских коллег и отметила масштаб отечественной киноиндустрии. Она также обратила внимание на общую черту российского и аргентинского кинематографа — глубокое уважение к истории и традициям.

По словам Орейро, сохранение образа Деда Мороза в России заслуживает особого уважения. Она подчеркнула, что фильмы, основанные на национальных особенностях и культурном наследии, способствуют воспитанию сильного и духовно развитого общества.

