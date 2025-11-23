В московском Центральном университете отравились 17 учащихся

В московском Центральном университете на улице Гашека отравились 17 учащихся. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В пресс-службе образовательного учреждения подтвердили, что в университете проходило мероприятие, на котором питание обеспечивал внешний подрядчик. После приема пищи несколько участников почувствовали резкое недомогание. Пострадавшим незамедлительно оказали медицинскую помощь.

По предварительным данным, которые приводит источник, учащиеся употребляли макароны по-флотски. В больницы были доставлены 14 человек с признаками пищевого отравления.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, специалисты продолжают выяснять причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru информировал, что в Краснодаре во время урока несколько школьников пострадали от воздействия неизвестного газа. По предварительным сведениям, трое учеников внезапно почувствовали сильное недомогание и были доставлены в больницу с признаками отравления. Следственное управление СК России по Краснодарскому краю уточнило, что учитель обратил внимание на происходящее лишь после того, как состояние одной из школьниц резко ухудшилось.

