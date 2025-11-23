В московском Центральном университете отравились 17 учащихся

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 44 0

По предварительным данным, они ели макароны по-флотски.

Отравление в московском Центральном университете

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В московском Центральном университете на улице Гашека отравились 17 учащихся. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В пресс-службе образовательного учреждения подтвердили, что в университете проходило мероприятие, на котором питание обеспечивал внешний подрядчик. После приема пищи несколько участников почувствовали резкое недомогание. Пострадавшим незамедлительно оказали медицинскую помощь.

По предварительным данным, которые приводит источник, учащиеся употребляли макароны по-флотски. В больницы были доставлены 14 человек с признаками пищевого отравления.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, специалисты продолжают выяснять причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru информировал, что в Краснодаре во время урока несколько школьников пострадали от воздействия неизвестного газа. По предварительным сведениям, трое учеников внезапно почувствовали сильное недомогание и были доставлены в больницу с признаками отравления. Следственное управление СК России по Краснодарскому краю уточнило, что учитель обратил внимание на происходящее лишь после того, как состояние одной из школьниц резко ухудшилось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:29
Рубио назвал Россию частью уравнения в мирном урегулировании на Украине
21:59
«Она готова сюда приезжать постоянно»: режиссер Кузин о любви Орейро к России
21:40
В московском Центральном университете отравились 17 учащихся
21:10
Силы ПВО за семь часов сбили 40 БПЛА над регионами России и Черным морем
21:00
«Значимая встреча»: Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными
20:47
Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира

Сейчас читают

«Мной всегда крутили бабы»: Охлобыстин о своей слабости
«Хорошая красивая тетка»: Охлобыстин об Орейро
Двое суток репетиций: закулисье юбилейного шоу SHAMAN в Кремле
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году