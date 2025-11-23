Дуров счел правдоподобной версию о причастности Франции к убийству Кирка

|
Анастасия Антоненко
Основатель мессенджера Telegram прокомментировал заявление американской журналистки Кэндис Оуэнс.

Дуров убедился в причастности Франции к убийству Чарли Кирка

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Dave Bedrosian

Франция вполне могла быть причастна к убийству консервативного активиста Чарли Кирка. Такое мнение высказал российский предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в социальной сети X (бывшая Twitter), уточнив, что он тщательно проанализировал все высказывания сторонника Трампа о политике Эмманюэля Макрона.

«Я нахожу информацию <...> о причастности Франции к его (Чарли Кирка – Прим. Ред.) смерти вполне правдоподобной», — написал он в своем посте.

Так Дуров прокомментировал заявление журналистки Кэндис Оуэнс по поводу того, что влиятельный сотрудник французского правительства предоставил ей информацию об убийце Кирка, который проходил подготовку в 13-й бригаде Французского легиона.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 10 сентября в ходе дискуссии со сторонниками Демократической партии на консервативного активиста Чарли Кирка было совершено покушение, после чего его госпитализировали в критическом состоянии.

Позже президент США Дональд Трамп объявил о его смерти и приказал приспустить флаги. Погибшего американский лидер охарактеризовал как «мученика за свободу и правду». Трамп также подчеркнул, что нападение связано с «демонизацией» консерваторов со стороны левых радикалов.

По информации ФБР, Кирк получил огнестрельное ранение в шею мощной винтовкой с продольно-скользящим затвором. Ее обнаружили в лесу, где скрылся подозреваемый. 

Главным подозреваемым в покушении ФБР выявило Майкла Маллинсона, который является членом Демократической партии в штате Юта. Позже подозреваемый сменился на 22-летнего Тайлера Робинсона. Ему предъявили обвинение в убийстве первой степени. Его поместили в одиночную камеру и вели за ним круглосуточное наблюдение.

После убийства консервативного активиста Чарли Кирка, государственные служащие, опасаясь за свою безопасность, стали переезжать на военные базы рядом с Вашингтоном.  

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

