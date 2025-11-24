Известия: Украина запросила у Австралии сотни единиц боевой техники

Украина обратилась за помощью к Австралии, запросив сотни единиц боевой техники и финансовую помощь. Об этом заявили «Известиям» в посольстве России в Канберре.

Несмотря на то, что Австралия уже больше года не объявляла о новых пакетах помощи Украине, власти Незалежной запросили у нее дополнительную военную технику и оборудование, а именно 200 БТР «Бушмастер», 240 бронетранспортеров M113 и легкие бронемашины «Хокай».

В посольстве напомнили, как в конце октября украинский дипломат Василий Мирошниченко обрушился с критикой на австралийское правительство и начал с новой силой выпрашивать дополнительные военные единицы.

Также посол обвинил Австралию в том, что она «не делится, получая прибыль от конфликта». По его словам, Канберра обязана передать Киеву его долю из «многомиллиардных дополнительных доходов», полученные за счет резкого роста цен на сырье.

Официально Австралия продолжает декларировать поддержку киевскому режиму. Однако у Канберры нет нужного военного потенциала, а все внимание направлено на укрепление своих позиций в Восточной Азии.

По информации СМИ, не все из обещанных еще в октябре 2024 года 49 танков Abrams прибыли на Украину. Совокупный объем австралийской поддержки завис на отметке в чуть выше одного миллиарда долларов.

