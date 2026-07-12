Обратная сторона БАДов: к чему может привести бесконтрольный прием добавок

Бесконтрольный прием БАДов может привести к серьезным последствиям для здоровья

На днях в здании Олимпийского комитета РФ открыли бюст представителю России в первом составе Международного олимпийского комитета Алексею Бутовскому. Правда, сто с лишним лет назад в его времена спорт понимали как часть гармоничного развития личности — в духе греческой философии: сильное тело для сильного духа.

Сегодня спорт — это отчасти бизнес, а отчасти ЗОЖ. Здоровый образ жизни кажется проездным билетом если не в вечную жизнь, то в очень долгую.

Свежее исследование в издании The Lancet это подтверждает: всего пять дополнительных минут быстрой ходьбы в день снижают риск преждевременной смерти на десять процентов. Пять минут в день.

Но, как известно, во всем важна мера. Настоящей сенсацией этой недели стал диагноз, который врачи поставили Брайану Джонсону, миллионеру, который тратит состояние на то, чтобы омолодиться. Что только не делает, даже кровь собственного сына переливал. И вдруг нашли неизлечимую болезнь. Аутоиммунный гастрит. Организм в буквальном смысле ест сам себя.

А причина, возможно, как раз в чрезмерном увлечении экспериментальными добавками и жесткими диетами, которыми он изводит себя. Чем на самом деле оборачивается мода на бесконтрольное поглощение БАДов? Расследование корреспондента «Известий» Кирилла Солодкова.

Это видео на канале Брайана Джонсона — одно из самых популярных, свыше 3,5 миллионов просмотров. Ролик-инструкция, как дожить до 120. Вот американский миллионер греется под лучами фитолампы, словно дорогой и редкий цветок.

Затем закидывает в себя несколько биодобавок. Медитация, тренировки, облучение красным светом, еще таблетки. Иллюзия вечной молодости развеялась после этого видео.

«Привет, друзья, у меня плохие новости. У меня диагностировали аутоиммунное заболевание. Мой желудок поедает сам себя», — рассказал предприниматель, биохакер Брайан Джонсон.

Именно Джонсон стоял у истоков почти религиозного культа на омоложение. Колол экспериментальные препараты, часами просиживал в криокамере и даже переливал кровь сына-подростка.

«Я создал этого человека. Ему сейчас почти 18 лет. Мы делаем это вместе. Я и представить такого не мог, спасибо за плазму», — сказал предприниматель, биохакер Брайан Джонсон.

А когда набрал миллионы подписчиков — запустил собственную линейку таблеток для вечной молодости. Хотя именно биодобавки и могли спровоцировать у Джонсона редчайшее заболевание желудка.

«Наши клетки собственного организма начинают вырабатывать антитела к париетальным клеткам желудка. В дальнейшем может привести и к новообразованиям, и к специфическим новообразованиям», — объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Иван Тарасенко.

А ведь за здоровьем миллионера следил целый полк персональных медиков. Обычные «фитоняшки» и вовсе рискуют превратиться в полигон для биологических испытаний. Анна из Москвы самостоятельно решила пропить курс железа — откачивали врачи скорой.

«Тут повелась на то, что в аптеке была акция — две берешь, третья в подарок. У меня начался сильнейший зуд по всему телу просто. Я поднимаю вот так футболку, у меня весь живот красный», — поделилась историей пострадавшая от употребления БАД Анна Сахара.

Но в тренде вечная молодость и успешный успех. Всего-то стоит купить пару коробочек.

Каждый второй блогер называет себя нутрициологом. При этом долгосрочное влияние БАДов на организм до сих пор почти не изучено.

«Иногда говорят, что нужно чуть ли не половину упаковки БАД витамина С в день употребить, чтобы у тебя никогда не было рака, — вот такой контент он должен регулироваться», — отметила врач-биохимик, кандидат медицинских наук Ксения Варакина.

А вот данные, которыми модные инфлюенсеры вряд ли поделятся. Ученые из Техаса полгода скармливали самцам мышей препараты селена и N-ацетил-L-цистеина. Это популярные БАДы для мужчин. Сами грызуны не изменились, но их потомство появилось на свет с патологически маленьким черепом и узко посаженными глазами.

«Когда мы поняли, что потомство, рожденное от самцов, которым давали только мощный антиоксидант, проявляло различия в черепе и лице, это было неожиданно, потому что эта молекула повсеместно считается полезной», — заявил профессор кафедры ветеринарной физиологии и фармакологии Колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук Техасского университета A& M Майкл Голдинг.

Этот NAC входит в топ-5 самых популярных БАДов в России. В этом же списке фолиевая кислота, чуть менее популярен и витамин B-12. И вот еще эксперимент. Два последних препарата давали мышам-родителям. А вот их потомство выглядело уже как зомби. Новорожденные терялись в пространстве и хуже соображали. Но такие исследования, как правило, остаются незамеченными до первой трагедии.

«Поступил пациент с клиникой типичной острой почечно-печеночной недостаточности, при сборе анамнеза он также выражался: я же препараты не принимаю, только вот недавно купил какие-то японские БАДы», — поделился гастроэнтеролог Тосинобу Эндо.

За пять лет рынок полезных добавок в России вырос в два с половиной раза — до 279 миллиардов рублей. Вот один из заводов в Москве. Несколько линий выдают всевозможные капсулы и пилюли по три миллиона штук — не в месяц, в день!

Вот она, мечта многих домохозяек: 15 тысяч капсул для похудения. Правда, употреблять все это бесконтрольно не советуют даже сами производители. Предупреждение есть на каждой банке, но кто это читает.

БАДы принимают две трети россиян, но только 20% перед этим обращаются к врачу. Целое поколение годами закидывает в себя модные биодобавки в надежде на вечную жизнь. Но что будет с поколением будущим и с какими долгосрочными последствиями мы можем столкнуться, не берутся предсказать даже ученые.

Ну и закончить этот блок про ЗОЖ и спорт нельзя без чемпионата мира по футболу. Вернее, даже так — про закон всемирного тяготения, который не делает исключений даже для звезд.

Всю неделю русскоязычные соцсети рыдают по Криштиану Роналду так, будто он нам родной. Посты с разбитым сердцем даже под фотографиями, которые честно подписаны «сгенерировано нейросетью». Хайпу, как выясняется, все равно, настоящие слезы или нарисованные. А слезы, к слову, были настоящие.

«Кришу» так-то сорок один год, шесть чемпионатов мира за спиной. И вот он ушел, а Месси, с которым у них всю карьеру гонка, еще в игре. Обидно, да. И не только Роналду. Целая толпа футбольных «предпенсионеров» распрощалась с мундиалем: бразилец Неймар, хорват Модрич, немец Нойер, мексиканец Очоа. Из «старичков» остался все тот же Месси.

Египтяне, проиграв Аргентине, уверяли, что судья помог команде Месси пройти в четвертьфинал ради коммерции. Но это бездоказательные разговоры. А вот то, что форварда сборной США вернули на поле после звонка президента США Дональда Трампа — это не домыслы, это он сам рассказал, и это главный скандал этого чемпионата. По регламенту, после красной карточки он должен был пропустить следующий матч. Решающий. И тут — звонок. И наказание отложили на год. Такое бывает крайне редко. Последний раз аж в 1962 году. И тогда «прощенный» бразилец помог своей команде победить. Американцам уловка не помогла, бельгийцы их разгромили. Реванш Старого Света над Новым. Месть Брюсселя Трампу.

Я боюсь представить, что может сделать президент Аргентины — тот самый, что позировал с бензопилой на выборах, — если реальная угроза нависнет над тем же Месси и судья окажется не такой удобный, как в прошлом матче.

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