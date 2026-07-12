США нанесли новые удары по Ирану

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Мурад Устаров
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Взрывы прогремели в двух городах на юге исламской республики.

Новые удары США по Ирану 12 июля — что произошло

Фото: www.globallookpress.com/Federico Gambarini

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Тема:
Ормузский пролив

После закрытия Тегераном Ормузского пролива американские военные нанесли новые удары по территории Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального командования Вооруженных сил США.

«Сегодня, в 19:15 по времени восточного побережья США (02:15 мск) силы Центрального командования ВС США приступили к третьему раунду ударов по Ирану», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что действия американских военных сил являются ответом на нападения Ирана на торговые суда и совершаются по распоряжению верховного главнокомандующего.

По словам корреспондента портала Axios Барака Давида, США атакуют цели в районе Ормузского пролива. Телеканал Press TV, в свою очередь, заявил о взрывах в двух городах в южной части исламской республики — Бушер и Ассалуйе.

До этого Корпус стражей исламской революции выступил с заявлением о готовности отреагировать на возможные действия Вашингтона. В силовом ведомстве подчеркнули, что под ударами окажутся «новые вражеские базы в регионе».

Ранее 5-tv.ru писал о закрытии КСИР Ормузского пролива — это произошло после попытки торговых кораблей пройти через маршрут, несогласованный с иранской стороной. Суда проигнорировали предупреждения военных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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