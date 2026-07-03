Деменция не приговор: ученые назвали способ снизить риск болезни

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Исследователи считают, что на работу мозга в пожилом возрасте заметно влияют повседневные привычки.

Как предотвратить деменцию способ изменить образ жизни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Половину случаев деменции можно предотвратить сменой образа жизни

Почти половину случаев деменции можно предотвратить, если вовремя повлиять на факторы риска, связанные с образом жизни. К такому выводу пришли международные ученые в двух исследованиях, опубликованных в The Lancet Healthy Longevity и Clinical Nutrition.

В первой работе специалисты изучили государственные программы профилактики деменции в восьми странах. Оказалось, что одних информационных кампаний недостаточно: они помогают людям узнать о проблеме, но редко приводят к долгосрочным изменениям поведения.

Ученые отмечают, что снизить риск деменции можно за счет коррекции ряда факторов. Среди них — недостаток движения, курение, социальная изоляция, низкий уровень образования и другие особенности повседневной жизни.

Во втором исследовании специалисты более десяти лет наблюдали почти за 500 тысячами взрослых. Самый высокий риск деменции выявили у людей, у которых одновременно были избыток жировой ткани и сниженная мышечная сила. Такое состояние называют саркопеническим ожирением.

При этом само по себе ожирение не было связано с повышенным риском, если мышцы оставались достаточно сильными. Это значит, что для профилактики важны не только контроль веса, но и поддержание мышечной силы — в том числе с помощью регулярной физической активности и силовых тренировок.

Авторы считают, что наиболее эффективными могут быть персональные программы профилактики. Они должны включать оценку индивидуальных рисков, конкретные рекомендации и поддержку специалистов или общественных организаций.

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