Мирный план по Украине был изменен после переговоров в Женеве

Актуальная версия проекта из 28 пунктов теперь отличается от первоначального варианта, опубликованного 20 ноября.

Фото: Reuters/Emma Farge

Предлагаемый президентом США Дональдом Трампом мирный план по урегулированию конфликта на Украине в результате переговоров в Женеве был изменен после встречи официальных лиц Вашингтона и Киева. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT), ссылаясь на западного чиновника.

В материале говорится, что актуальная версия проекта из 28 пунктов теперь отличается от первоначального варианта, который был обнародован 20 ноября депутатом Верховной рады.

Отмечается, что изменения были внесены после интенсивного обсуждения плана обеими сторонам. При этом о конкретных скорректированных пунктах в материале не сообщается.

В Швейцарии, в Женеве, 24 ноября завершились переговоры по мирному плану для Украины с участием представителей США, Европы и украинской делегации.

На встрече присутствовал государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, представители украинской делегации на переговорах в Женеве положительно оценили новую редакцию плана по урегулирования конфликта на Украине, отметив, что текущий проект отвечает их национальным интересам. По словам Марко Рубио, Россия представляет собой неотъемлемую часть уравнения по плану урегулирования украинского конфликта.

