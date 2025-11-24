Украина подтвердила, что текущий проект мирного соглашения отражает ее интересы

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 95 0

По итогам переговоров стороны представили улучшенный вариант мирного договора.

Как Украина оценила мирный план США

Фото: Reuters/Emma Farge

Представители украинской делегации на переговорах в Женеве положительно оценили новую редакцию плана по урегулирования конфликта на Украине, отметив, что текущий проект отвечает интересам их страны. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам прошедших в Швейцарии переговоров.

Как следует из официального документа, нынешний план, предложенный США, отражает национальные интересы Украины, а также содержит надежные и реализуемые гарантии по предоставлению Киеву безопасности.

«Обсуждения показали значительный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов», — говорится в заявлении.

В результате переговоров стороны разработали улучшенный проект мирного соглашения. Украина и США будут продолжать интенсивную работу над общими предложениями, при этом поддерживая тесную связь с европейскими партнерами. В рамках этого плана последнее слово будет за американским и украинским президентами.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, канцлер Германии Фридрих Мерц назвал женевские переговоры по конфликту на Украине «крайне сложными». При этом госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал их как наиболее результативными и насыщенными по содержанию.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

