Россиянка Милана Каюмова стала чемпионкой мира на брусьях среди юниоров
Наша спортсменка опередила соперниц из Словакии и США.
Блестяще выступили наши атлеты на юношеском чемпионате мира по спортивной гимнастике в Маниле. Милана Каюмова взяла золото в упражнениях на брусьях. Спортсменка из России опередила соперниц из Словакии и США. Кстати,
Каюмова - единственная представительница нашей страны в женских соревнованиях. А лучшим среди мужчин стал Артемий Духно - он победил в многоборье. Своего ближайшего соперника - японца Нао Одзиму - российский гимнаст опередил на один балл.
