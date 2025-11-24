В Японии введут штрафы за оплату интимных услуг

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

Власти недовольны тем, что страну все чаще воспринимают как новое направление секс-туризма.

В Японии введут штрафы за оплату интимных услуг

Фото: www.globallookpress.com/Kikuchi_Kyo

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Токио обсуждают введение административных санкций для клиентов секс-работниц. Инициатива прозвучала на фоне беспокойства, что Японию за рубежом начинают воспринимать как растущий центр секс-туризма, пишет VnExpress International.

Несколько депутатов нижней палаты парламента призвали премьер-министра Санаэ Такаити рассмотреть штрафы для клиентов секс-индустрии, чтобы изменить формирующийся негативный образ страны.

Депутат Ринтаро Огата на заседании комитета обратился к Такаити с просьбой пересмотреть действующие нормы. Премьер-министр сообщила, что поручила министру юстиции Хироси Хирагути подготовить соответствующие предложения и проработать новые регуляции.

В публикации отмечается, что японский закон о борьбе с проституцией 1956 года накладывает ответственность на женщин, предоставляющих сексуальные услуги, но не предусматривает наказаний для мужчин, которые их покупают. Это вызывает обеспокоенность среди парламентариев.

Депутат Сиомура Фумика, ссылаясь на иностранные материалы, где Японию называют «новой страной секс-туризма», предупредила, что подобный имидж может закрепиться за государством на международной арене и негативно сказаться на восприятии страны как защищающей права и достоинство женщин.

Ранее сообщалось, что пенсионерки из Европы и Великобритании все чаще ищут романтические связи в Африке. В частности, Гамбия за последние десятилетия стала одним из известных направлений подобного туризма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:35
Легенду «Спартака» Никиту Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище
18:28
План Трампа по урегулированию конфликта сократился с 28 до 19 пунктов
18:25
Мужчина был насмерть раздавлен коровой во время сна
18:15
«Мировая мафия!» — Захарова о западных СМИ
18:12
Учительница притворялась больной раком и инсценировала собственную смерть
18:10
США в ближайшее время могут выйти на прямой контакт с Россией для очного обсуждения мирного плана

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
РСЗО «Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году