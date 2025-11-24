В Японии введут штрафы за оплату интимных услуг

В Токио обсуждают введение административных санкций для клиентов секс-работниц. Инициатива прозвучала на фоне беспокойства, что Японию за рубежом начинают воспринимать как растущий центр секс-туризма, пишет VnExpress International.

Несколько депутатов нижней палаты парламента призвали премьер-министра Санаэ Такаити рассмотреть штрафы для клиентов секс-индустрии, чтобы изменить формирующийся негативный образ страны.

Депутат Ринтаро Огата на заседании комитета обратился к Такаити с просьбой пересмотреть действующие нормы. Премьер-министр сообщила, что поручила министру юстиции Хироси Хирагути подготовить соответствующие предложения и проработать новые регуляции.

В публикации отмечается, что японский закон о борьбе с проституцией 1956 года накладывает ответственность на женщин, предоставляющих сексуальные услуги, но не предусматривает наказаний для мужчин, которые их покупают. Это вызывает обеспокоенность среди парламентариев.

Депутат Сиомура Фумика, ссылаясь на иностранные материалы, где Японию называют «новой страной секс-туризма», предупредила, что подобный имидж может закрепиться за государством на международной арене и негативно сказаться на восприятии страны как защищающей права и достоинство женщин.

