Бойца UFC Ислама Махачева встретили в Махачкале

Спортсмен стал чемпионом в полусреднем весе.

В Дагестане как национального героя встречают Ислама Махачева! В Нью-Йорке российский боец UFC победил австралийца Джека Делла Маддалену и отобрал у него чемпионский пояс в полусреднем весе. В аэропорту Махачкалы боец рассказал, как готовился к решающему поединку.

«Мы проделали с командой хорошую работу. Это не просто вес набрать, объедаться и весить просто больше, а набрали именно правильную мышечную массу. Это был наш первый кэмп. В первом же кэмпе у нас получилось набрать массу. Остальные два месяца я спарринговал, работал с ребятами — спарринг-партнерами и комфортно себя чувствовал», — поделился чемпион UFC Ислам Махачев.

До перехода в полусредний дивизион Ислам Махачев завоевал титул в легком. Таким образом, спортсмен стал первым российским чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях.

