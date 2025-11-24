Два человека погибли от отравления в зерновом бункере в Башкирии

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Гострудинспекция региона начала проверку.

Фото: Гострудинспекция в Республике Башкортостан

В Чекмагушевском районе два человека погибли от отравления неизвестным веществом в зерновом бункере, сообщает Государственная инспекция труда в Башкирии. Трагедия произошла на предприятии ООО «СП «Базы».

По информации ведомства, 35-летний и 59-летний сотрудники спустились в бункер-накопитель зерна и погибли от токсического воздействия неизвестного вещества. Начато расследование группового несчастного случая. Руководитель Гострудинспекции Республики Башкортостан Татьяна Астрелина уточнила, что специалисты установят обстоятельства и причины произошедшего.

Сельхозпредприятие «Базы» является одним из крупнейших в регионе. Его владелец и генеральный директор — депутат Госсобрания Башкирии Вадим Соколов. Согласно данным Rusprofile, в 2024 году компания получила 2,2 миллиарда рублей выручки и 1,2 миллиарда рублей чистой прибыли. По информации ФНС, на предприятии в прошлом году работали более 400 человек.

Ранее в московском Центральном университете на улице Гашека зафиксировали массовое пищевое недомогание среди студентов — об отравлении сообщили 17 учащихся. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В учебном заведении подтвердили, что на территории проходило мероприятие, где питание обеспечивал приглашенный подрядчик. После угощения часть участников ощутила резкое ухудшение самочувствия, и им тут же организовали медицинскую помощь.

По предварительной информации, на столах подавались макароны по-флотски, после которых 14 человек были госпитализированы с симптомами отравления. Сейчас специалисты выясняют, что именно стало причиной инцидента, и проверяют все обстоятельства произошедшего.

