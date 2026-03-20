Успел только назвать номер мамы: в Самаре погиб восьмилетний мальчик

В Самаре при падении насмерть разбился восьмилетний мальчик

В Самаре простились с восьмилетним Мироном, чья гибель стала тяжелым ударом для жителей целого микрорайона. Во дворе, где еще недавно звучал детский смех, теперь появился стихийный мемориал: люди несут игрушки, цветы и зажигают свечи.

Как произошла трагедия

Как сообщает KP.RU, трагедия произошла днем 15 марта. Мальчик играл в футбол вместе с друзьями на придомовой территории. В какой-то момент дети решили подойти к ограждению, которое отделяет площадку от проезда и подземной парковки. Конструкция находится на значительной высоте — площадка фактически построена над стоянкой.

Что именно побудило ребенка перелезть через перила, точно неизвестно. Возможно, вниз укатился мяч или сработало обычное детское любопытство. Подойдя к краю козырька, он заглянул вниз и сорвался. Удар пришелся на спину.

Очевидцы вспоминают, что после падения Мирон сумел подняться и сделать несколько шагов. К нему уже бежал взрослый мужчина. Мальчик успел назвать номер телефона матери, после чего потерял сознание. Вызванные медики не смогли спасти ребенка — травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Что говорят близкие

Соседи говорят, что семья Мирона считалась благополучной и дружной. У мальчика недавно появилась младшая сестра, а в день трагедии родные собирались отправиться на дачу. Мама школьника позже написала в соцсетях слова, полные боли и сожаления.

«Купила ему игрушку — голубя. Просто увидела и взяла. Почувствовала, что он обрадуется. Теперь поставлю рядом с ним. При жизни так часто отказывала, приговаривала: „И так комната завалена игрушками“. Не дарила просто так. Все экономила, учила распоряжаться деньгами, откладывать, инвестировать», — отметила она.

По словам близких, мальчик увлекался конструкторами и динозаврами, мечтал накопить деньги на удочку и летом отправиться на рыбалку с отцом. Родители даже открыли на его имя банковский вклад.

Вопросы к безопасности площадки

После происшествия у жителей района возникли вопросы к безопасности самой площадки. Люди отмечают, что перила в некоторых местах слишком низкие, а конструкция возвышается над парковкой почти на два метра. Местные дети нередко перелезали через ограждения, несмотря на наличие более современной игровой зоны неподалеку.

Мать погибшего намерена добиваться ответов и заявила о готовности обратиться в суд. Она считает, что территория, предназначенная для игр, должна быть полностью безопасной.

Начата проверка

Следственное управление СК России по Самарской области начало проверку. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего и оценить, соответствовали ли элементы благоустройства необходимым требованиям.

Последний путь

Мальчика похоронили рядом с высокими елями — он любил зиму и хвойные деревья. На церемонию прощания родные попросили прийти в светлой одежде: белый гроб, белые цветы и белые ленты стали символом прощания с маленьким «ангелом».

