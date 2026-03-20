На глазах у горожан: в США новоизбранный мэр умер во время приступа

Дарья Орлова
Местные власти шокированы случившейся трагедией.

Фото: www.globallookpress.com/ Kyle Mazza

В США скончался недавно избранный глава города Нампа в штате Айдахо Рик Хогабоам. Как сообщил канал NBC News со ссылкой на официальное заявление муниципалитета, трагедия произошла во время встречи с жителями и представителями соседних населенных пунктов.

По данным городских властей, 47-летний политик внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание прямо в здании мэрии. Очевидцы попытались оказать ему первую помощь и вызвали медиков, однако прибывшие экстренные службы не смогли спасти мужчину.

«Мы скорбим по этой невероятной утрате, пожалуйста, проявите понимание, пока мы переживаем потерю не только нашего мэра, но и нашего друга», — говорится в заявлении администрации.

После случившегося обязанности руководителя города временно перешли к председателю городского совета Дэвиду Биллсу. Он будет исполнять функции мэра до проведения новых выборов.

Рик Хогабоам вступил в должность в начале января этого года. До избрания он занимал пост секретаря округа Каньон, входил в состав городского совета, а также некоторое время исполнял обязанности сенатора штата Айдахо.

Соболезнования семье и коллегам политика выразили представители региональных властей, в том числе губернатор Брэд Литтл. Он подчеркнул, что Хогабоам был человеком, искренне преданным государственной службе.

