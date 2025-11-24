В Баку произошел взрыв на одном из объектов в городе

Дарья Бруданова
По предварительным данным, пять человек пострадали.

Фото: министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

В столице Азербайджана, Баку, произошел взрыв без последующего пожара в одном из офисов бизнес-центра AFEN Mall. Об этом сообщило местное издание Haqqin.az.

Инцидент произошел на улице Ахмеда Раджабли в Наримановском районе. В результате взрыва разрушилось пятиэтажное здание. По предварительным данным, пять человек пострадали. У одного зафиксировали термический ожог, а у оставшихся четырех диагностировали травмы разной степени тяжести.

Также в статье говорится о том, что причина взрыва — газ, который просочился в здание из поврежденной трубы. Об этом заявил владелец объекта Абульфат Алиев.

«Благодаря проведенной силами МЧС оперативной спасательной операции были спасены семь человек, на территории обеспечены соответствующие меры безопасности», — сказано в публикации.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru писал, что МЧС ликвидировало пожар в гостинице в центре Москвы. Из здания были эвакуированы около 400 человек.

