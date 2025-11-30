Загоняют их, как скот: эксперт назвал три породы собак, которые опасны для детей

Mirror: семьям с детьми следует избегать трех пород собак

Кинолог Уилл Атертон рассказал, что, несмотря на популярность идеи завести собаку ради семейного уюта, некоторые породы плохо подходят для жизни рядом с малышами. Он выделил три вида собак, от которых семьям с детьми лучше отказаться. Его слова приводит Mirror.

По словам дрессировщика, бельгийский малинуа — это порода, обладающая выдающимися способностями в послушании и тренировках, но именно эти качества делают ее неподходящей для семейной среды. Он утверждает, что такие собаки часто проявляют склонность кусать детей, могут пытаться загонять их, как скот, и практически не имеют «выключателя» для отдыха, что превращает проживание с ними в ежедневный стресс.

Атертон также считает неподходящей для семей кавказскую овчарку. Он отмечает, что эти собаки действительно способны защищать своих хозяев, но им значительно комфортнее жить на улице, особенно в условиях фермерской жизни. По словам специалиста, если такую собаку привести в дом и окружить детьми, она может не выдерживать повышенной нагрузки на терпение, а невозможность уйти от раздражающих факторов нередко, как он утверждает, приводит к укусам.

Кинолог отмечает: эти особенности характерны и для многих других крупных пород, принадлежащих к категории хранителей скота, что делает их сомнительным выбором для семей с маленькими детьми.

Третья порода, которую Атертон не рекомендует — аргентинский дог. Несмотря на личную симпатию к таким собакам, он считает, что именно они чаще других сталкиваются с трудностями в общении с детьми и могут быть небезопасными.

При этом дрессировщик подчеркивает, что существуют и породы, которые отлично подходят для семейной жизни. В качестве примера он называет лабрадоров, золотистых ретриверов и кавалер-кинг-чарльз-спаниелей — по его мнению, эти собаки проявляют мягкий характер, высокий уровень терпения и дружелюбие, что делает их идеальными компаньонами для детей.

