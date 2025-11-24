Осталась сломанная ручка: на переговорах с США у Умерова не выдержали нервы
Мирный план Белого дома стал страшным сном для киевского режима.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru
На Западе обсуждают фото с переговоров Киева и США в Женеве
Фото, которое сейчас расходится по многим западным изданиям. Оно показывает, насколько напряженными для Киева были переговоры в Женеве.
Сломанная ручка на пустом листе блокнота — все, что осталось после встречи с американской делегацией. Пишут, что не совладал с нервами бывший министр обороны Рустем Умеров. Что похоже на правду, ведь в так называемом мирном плане предполагается и отказ от территорий, и сокращение численности ВСУ. По сути — страшный сон для киевского режима.
Символично на этом фоне выглядит и новый пост Трампа, в котором он написал, что «украинское руководство» так и не поблагодарило США за всю предоставленную помощь. Даже несмотря на то, что при Байдене Киев вообще-то получал вооружение практически бесплатно.
Ранее 5-tv.ru писал, что переговоры между США и Украиной, прошедшие в Женеве, стали наиболее результативными и насыщенными по содержанию. Об этом на пресс-конференции заявил госсекретарь США Марко Рубио, подводя итоги встречи.
