У Европы нет альтернативы: Венгрия прекращает поставки газа на Украину

Эфирная новость 55 0

Для их возобновления Киеву следует восстановит транзит по нефтепроводу «Дружба».

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Венгрия приостановила поставки газа на Украину

Будапешт прекращает поставки газа на Украину до тех пор, пока Киев не восстановит транзит по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявили власти Венгрии. Сейчас на нее приходится почти половина топлива, которое импортируется на Украину.

Говоря о мировом кризисе, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что у Европы нет альтернативы российскому газу и нефти, и рано или поздно Брюссель это поймет. По примеру Азии. Так, Филиппины впервые за пять лет закупили российскую нефть.

Энергоресурсы из нашей страны ждет и Индия. Как пишет Bloomberg, Нью-Дели приобрел 60 миллионов баррелей нефти, причем значительно дороже, чем стоит элитная марка Brent. Наценка доходит до 15 долларов за баррель. По мнению экспертов, это не предел.

«Нельзя в области энергетики, которая является основой для развития нашей цивилизации, нельзя применять подход давления, а тем более использования вооруженных сил для решения энергетических вопросов. Это заканчивается большими негативными последствиями для отдельных народов и всей цивилизации в целом», — подчеркнул министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.72
-0.24 93.81
-0.11
