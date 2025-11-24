Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о трудностях в переговорах с Соединенными Штатами относительно дальнейших шагов по урегулированию украинского конфликта. Заявление прозвучало на межпарламентской конференции в Швеции.

Зеленский подчеркнул, что Киев подошел к критическому моменту. По его словам, переговорный процесс сопровождается «шумом» в медиасреде, а также усилившимся политическим давлением.

«Мы продолжим работать с нашими партнерами, прежде всего из США, ища компромиссы, которые будут усиливать, а не будут ослаблять нас», — процитировал его слова Telegram-канал «Страна.ua».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вокруг Владимира Зеленского усилилось давление на фоне крупного коррупционного скандала. Отмечалось, что Украина сталкивается с нехваткой личного состава в войсках и ограниченными финансовыми ресурсами.

По данным британской газеты, европейские лидеры призывают Киев продолжать боевые действия, однако сами страны ЕС не демонстрируют готовности обеспечивать Украину необходимой финансовой поддержкой.

