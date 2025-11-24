Воспитавшая 18 детей мать-героиня Надежда Осяк умерла в Ростове-на-Дону

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 540 0

У нее осталось 62 внука.

Из-за чего умерла мать-героиня Надежда Осяк

Фото: Официальный портал Правительства Ростовской области

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ростове-на-Дону ушла из жизни мать-героиня Надежда Осяк, воспитывавшая 18 детей. О ее кончине сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале. Точная причина смерти не раскрывается.

«Пришла печальная весть. Не стало супруги протоиерея Иоанна Осяка Надежды Осяк. В этом году за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Президент России Владимир Путин присвоил Надежде Осяк звание „Мать-героиня“. Вместе с супругом Иоанном Надежда воспитала 18 детей», — говорится в сообщении.

Скрябин подчеркнул, что семья потеряла выдающуюся женщину, а город — человека, чья судьба навсегда останется частью истории донской столицы.

По данным Ростовского епархиального управления, последние годы Надежда тяжело болела. На момент смерти ей было 59 лет. В 2025 году президент Владимир Путин присвоил ей звание «Мать-героиня» за огромный вклад в воспитание детей и укрепление института семьи. Значительную часть жизни она посвятила благотворительности, поддержке многодетных родителей, участию в строительстве храмов и созданию центров помощи.

Биография семьи Осяк впечатляет масштабами: Надежда и отец Иоанн прожили в браке более 40 лет, а их семейная династия насчитывает 62 внуков и одного правнука. Коллеги и знакомые вспоминают Надежду Алексеевну как человека редкой душевной щедрости, всегда готового прийти на помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.92
-0.10 91.37
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:28
Продавщица 5 часов держала в заложниках сотрудников Роспотребнадзора в Оренбурге
10:13
«Как наркотик»: Охлобыстин о детях и внуках
9:58
«Не говорят о смерти»: почему пропавшую семью Усольцевых могут не признать погибшей
9:41
Трамп «помиловал» двух индеек — Курлыка и Вихлюн избежали духовки
9:28
Матвиенко: Россия воюет не с Украиной, это НАТО воюет с РФ «руками украинцев»
9:14
Мать уронила семимесячного ребенка в кастрюлю с кипящим супом в Подмосковье

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
Дневник боли: за что Нонна Мордюкова корила себя до конца жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году