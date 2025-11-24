«Тягомотина»: Лукашенко спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине

Лукашенко: тягомотина на Украине завершится в ближайшее время

«Тягомотина» на Украине завершится в ближайшее время. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым в Минске.

«Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время в Украине и займемся своими внутренними делами», — цитирует белорусского лидера агентство «БелТа».

На встрече с российским чиновником Александр Лукашенко также сообщил о договоренностях, которые ранее были достигнуты с президентом России Владимиром Путиным. В частности, речь шла о строительстве высокоскоростной магистрали. Как отметил глава Белоруссии, когда украинский конфликт закончится, то они уделят большое внимание проектам, цель которых — улучшить жизнь людей.

До этого Лукашенко заявлял о желании дополнительно принимать у себя в стране мигрантов из Незалежной. Он отмечал: те, кто уже приехал в Минск и другие города республики, получили хорошую работу.

