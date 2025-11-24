Пункт назначения в реальной жизни: прут весом 110 кг пронзил пассажира автомобиля

The Straits Times: прут весом 110 кг пронзил пассажира автомобиля

В Малайзии металлический вал массой около 110 кг оторвался от движущегося грузовика и врезался в минивэн, ехавший позади. Об этом сообщило издание The Straits Times.

Как уточняется, внутри автомобиля находилась семья. Родственники возвращались из Сенггаранга.

Металлический штырь пробил лобовое стекло со стороны пассажира — в Малайзии правостороннее расположение руля при левостороннем движении — и ударил 63-летнего главу семьи в лицо. Мужчина получил тяжелые черепно-мозговые травмы и погиб на месте. Никто из остальных пассажиров серьезно не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Гватемале погибла 15-летняя обладательница титула королевы красоты Ивана Марсела Лопес Муральес. Девушка ночью ехала на мотоцикле, когда ей на встречу на высокой скорости въехал пикап. Удар оказался настолько сильным, что мотоцикл вместе с Муральес оказался под колесами автомобиля, который еще несколько метров протащил пострадавшую и проехал по ней.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.