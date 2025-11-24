Пункт назначения в реальной жизни: прут весом 110 кг пронзил пассажира автомобиля

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 53 0

Внутри салона находилась семья.

В Малайзии прут весом 110 кг пронзил пассажира автомобиля

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Straits Times: прут весом 110 кг пронзил пассажира автомобиля

В Малайзии металлический вал массой около 110 кг оторвался от движущегося грузовика и врезался в минивэн, ехавший позади. Об этом сообщило издание The Straits Times.

Как уточняется, внутри автомобиля находилась семья. Родственники возвращались из Сенггаранга.

Металлический штырь пробил лобовое стекло со стороны пассажира — в Малайзии правостороннее расположение руля при левостороннем движении — и ударил 63-летнего главу семьи в лицо. Мужчина получил тяжелые черепно-мозговые травмы и погиб на месте. Никто из остальных пассажиров серьезно не пострадал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Гватемале погибла 15-летняя обладательница титула королевы красоты Ивана Марсела Лопес Муральес. Девушка ночью ехала на мотоцикле, когда ей на встречу на высокой скорости въехал пикап. Удар оказался настолько сильным, что мотоцикл вместе с Муральес оказался под колесами автомобиля, который еще несколько метров протащил пострадавшую и проехал по ней.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.92
-0.10 91.37
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:28
Продавщица 5 часов держала в заложниках сотрудников Роспотребнадзора в Оренбурге
10:27
Сотрудники ФСБ пресекли теракт на территории храма в Калининградской области
10:13
«Как наркотик»: Охлобыстин о детях и внуках
9:58
«Не говорят о смерти»: почему пропавшую семью Усольцевых могут не признать погибшей
9:41
Трамп «помиловал» двух индеек — Курлыка и Вихлюн избежали духовки
9:28
Матвиенко: Россия воюет не с Украиной, это НАТО воюет с РФ «руками украинцев»

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
Дневник боли: за что Нонна Мордюкова корила себя до конца жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году