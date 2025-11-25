«Составьте список»: психолог рассказал о правилах грамотного шоппинга

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Как избежать импульсивных покупок?

Как избежать импульсивных покупок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Психолог Вереургин: чтобы избежать импульсивных трат, необходимо заранее составить список покупок

Для грамотного шоппинга необходимо заранее сформировать перечень необходимых товаров. Об этом в разговоре с Газета.ру рассказал психолог Анатолий Вереургин.

«Первое правило успешного шопинга — определить сумму, которую вы готовы потратить на распродажах. Второе правило — составить список покупок, разделив его на несколько категорий», — объяснил эксперт.

Товары первой категории — это предметы первой необходимости, такие как, например, зимняя куртка. Ко второй категории относятся вещи, способные повысить качество жизни, например, качественные наушники для работы. Третья категория включает в себя товары, без которых вполне можно обойтись.

«Расходовать финансы на последнюю категорию можно после закрытия списка первой и второй категории и только в пределах оставшегося бюджета», — подчеркнул Вереугин.

Третье правило, которое выделил специалист, это выделение бюджета на спонтанные приобретения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как не попасться на поддельную технику и аксессуары.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

