Грядет шторм? Какой будет магнитная буря 25 ноября

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 779 0

Накануне была зафиксирована вспышка на Солнце класса С1.28.

Насколько мощной окажется магнитная буря 25 ноября 2025 года

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Магнитные бури

Лаборатория солнечной активности: вероятность появления магнитной бури — 51%

Спокойная геомагнитная обстановка прогнозируется 25 ноября. Однако накануне ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ зафиксировали вспышку на Солнце класса С1.28, поэтому ситуация может кардинально измениться. О том, какой мощности ожидается магнитная буря, пишет издание URA.RU

По данным исследований, вероятность ее возникновения составляет 51%, при этом слабые геомагнитные возмущения допускаются с вероятностью 25%. Это говорит о том, что вторник обещает быть спокойным, хотя бы в плане геомагнитной активности.

На протяжении всего дня сила магнитной бури по Кр-индексу будет варьироваться от 1 до 1,5 балла. Лишь к 22:00 уровень повысится до 3,5 балла. Метеозависимые люди не почувствуют на себе эти колебания.

Однако уже 26 ноября геомагнитные возмущения будут до 5 баллов по Кр-индексу. Это «красный» уровень геомагнитной активности, поэтому люди, чувствительные к изменениям погоды, могут столкнуться с головными болями, сонливостью и колебаниями артериального давления.

В период магнитных бурь, продолжительность которых варьируется от нескольких часов до нескольких суток, люди часто могут испытывать головокружения и спазмы. Кроме того, могут наблюдаться скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, слабость, плохая концентрация, а из-за недостатка мелатонина вероятно появление тревожности, раздражительности и бессонницы.

Эксперты не рекомендуют в этот период заниматься интенсивными физическими нагрузками — их можно заменить на прогулки на свежем воздухе. Также необходимо снизить стресс и контролировать баланс жидкости в организме.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, период магнитных бурь опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Магнитные бури
19 нояб
Грозит летальным исходом: кому важно быть внимательным во время магнитных бурь
13 нояб
Интенсивные вспышки: геомагнитный прогноз на 13 ноября
12 нояб
Скрытая сторона: невролог указал на влияние инфразвука при магнитных бурях
12 нояб
Земля утратила связь со спутниками из-за мощной магнитной бури
11 нояб
Шансов нет: насколько сильной окажется магнитная буря 12 ноября
7 нояб
Мощная магнитная буря накрыла Землю
6 нояб
Снова головные боли: какой силы будет магнитная буря 7 ноября 2025
6 нояб
На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы за сутки
5 нояб
Метеозависимым приготовиться: сильные геомагнитные бури накроют Землю
4 нояб
На Солнце произошла мощнейшая вспышка с 28 сентября
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.92
-0.10 91.37
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:28
Продавщица 5 часов держала в заложниках сотрудников Роспотребнадзора в Оренбурге
10:27
Сотрудники ФСБ пресекли теракт на территории храма в Калининградской области
10:13
«Как наркотик»: Охлобыстин о детях и внуках
9:58
«Не говорят о смерти»: почему пропавшую семью Усольцевых могут не признать погибшей
9:41
Трамп «помиловал» двух индеек — Курлыка и Вихлюн избежали духовки
9:28
Матвиенко: Россия воюет не с Украиной, это НАТО воюет с РФ «руками украинцев»

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
Дневник боли: за что Нонна Мордюкова корила себя до конца жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году