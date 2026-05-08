Космический шторм в праздники: геомагнитная обстановка в мае

Лилия Килячкова
Специалисты зафиксировали мощную вспышку на Солнце, которая может отразиться на самочувствии людей в ближайшие дни.

Когда в мае ожидаются магнитные бури

ИКИ РАН: 8 мая ожидается умеренная магнитная буря

Пятница, 8 мая, станет периодом пиковой геомагнитной активности на текущей неделе, что может привести к возникновению умеренной магнитной бури на Земле. Информация об этом следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Согласно расчетам астрофизиков, вероятность начала полноценного шторма оценивается в 30–35%. Ожидается, что мощность природного явления зафиксируется на уровне G1–G2 по международной классификации, что соответствует средним значениям. Особую осторожность эксперты рекомендуют проявлять в первой половине дня, когда давление солнечного ветра будет наиболее плотным.

Несмотря на зафиксированную 7 мая вспышку класса М, которая длилась более часа, текущие возмущения связаны скорее с прохождением планеты через ускоренные потоки солнечного вещества, а не с критической активностью светила.

Зарубежные научные центры, включая американское управление NOAA и японский институт NICT, подтверждают прогнозы российских коллег, указывая на планетарный индекс активности в районе четырех единиц.

Уже к субботе, 9 мая, ситуация должна стабилизироваться. Астрофизики предполагают, что в День Победы геомагнитный фон вернется к спокойным показателям, так как у Солнца сейчас недостаточно энергии для поддержания длительного шторма.

Однако долгосрочный прогноз указывает на возможные новые испытания для метеочувствительных людей во второй половине месяца. В период с 15 по 18 мая Землю может накрыть более мощная волна турбулентности из-за появления крупных групп пятен на стороне Солнца, обращенной к нашей планете.

Чтобы минимизировать негативное влияние космической погоды, врачи советуют соблюдать режим сна, пить достаточное количество чистой воды и избегать серьезных психоэмоциональных нагрузок. Внимание к здоровью и своевременный отдых помогут легче перенести перепады атмосферного давления и магнитные колебания в праздничные дни.

