Космический шторм в праздники: геомагнитная обстановка в мае

Специалисты зафиксировали мощную вспышку на Солнце, которая может отразиться на самочувствии людей в ближайшие дни.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
ИКИ РАН: 8 мая ожидается умеренная магнитная буря
Пятница, 8 мая, станет периодом пиковой геомагнитной активности на текущей неделе, что может привести к возникновению умеренной магнитной бури на Земле. Информация об этом следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Согласно расчетам астрофизиков, вероятность начала полноценного шторма оценивается в 30–35%. Ожидается, что мощность природного явления зафиксируется на уровне G1–G2 по международной классификации, что соответствует средним значениям. Особую осторожность эксперты рекомендуют проявлять в первой половине дня, когда давление солнечного ветра будет наиболее плотным.
Несмотря на зафиксированную 7 мая вспышку класса М, которая длилась более часа, текущие возмущения связаны скорее с прохождением планеты через ускоренные потоки солнечного вещества, а не с критической активностью светила.
Зарубежные научные центры, включая американское управление NOAA и японский институт NICT, подтверждают прогнозы российских коллег, указывая на планетарный индекс активности в районе четырех единиц.
Уже к субботе, 9 мая, ситуация должна стабилизироваться. Астрофизики предполагают, что в День Победы геомагнитный фон вернется к спокойным показателям, так как у Солнца сейчас недостаточно энергии для поддержания длительного шторма.
Однако долгосрочный прогноз указывает на возможные новые испытания для метеочувствительных людей во второй половине месяца. В период с 15 по 18 мая Землю может накрыть более мощная волна турбулентности из-за появления крупных групп пятен на стороне Солнца, обращенной к нашей планете.
Чтобы минимизировать негативное влияние космической погоды, врачи советуют соблюдать режим сна, пить достаточное количество чистой воды и избегать серьезных психоэмоциональных нагрузок. Внимание к здоровью и своевременный отдых помогут легче перенести перепады атмосферного давления и магнитные колебания в праздничные дни.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 7 мая
- Земля, приготовиться: геомагнитный прогноз на 7 мая
- 4 мая
- Спокойной ситуацию не назовешь: прогноз магнитных бурь на 5 мая
- 4 мая
- Не являются причиной: ученый опроверг связь между магнитными бурями и мигренью
- 18 апр
- Землю вновь накроет магнитная буря: когда будет пик активности
- 17 апр
- Землю накроет серия магнитных бурь: когда ожидается пик активности
- 15 апр
- Солнце сохраняет спокойствие? Прогноз магнитных бурь на 16 апреля 2026
- 8 апр
- Космическая расплата за интеллект: почему развитый мозг острее реагирует на магнитные бури
- 2 апр
- Глава РАН рассказал, влияют ли на самом деле солнечные вспышки на самочувствие
- 2 апр
- Космический шторм атакует Землю: пик магнитной бури придется на 3 апреля
- 31 мар
- Облако плазмы от Солнца может задеть Землю в ночь на 1 апреля — прогноз повышен до уровня G3
28%
Нашли ошибку?