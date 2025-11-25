Нет места мишуре: в Петербурге хотят запретить украшать фасады исторических зданий

Эфирная новость 45 0

Разрешены будут только заранее согласованные элементы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петербурге хотят запретить украшать фасады исторических зданий

Жители Петербурга обсуждают попытку властей защитить городские исторические фасады от новогодних украшений. Чтобы повесить гирлянды, елочные игрушки или елки, владельцы кафе и магазинов вбивают в стены охраняемых зданий гвозди, скобы, штыри. Это не только не соответствует облику самого дома, но и портит кладку, оставляя уродливые дыры и ржавые крюки.

Теперь разрешенные элементы декора будут утверждены заранее. А под запрет попадают в частности искусственные цветы и деревья, овощи, фрукты, ткани. Впрочем, пока идет только общественное обсуждение инициативы, так что к новому году ее явно принять не успеют. Поэтому, исторически центр Петербурга в ближайшие дни ждут новые испытания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
 

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.92
-0.10 91.37
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:28
Продавщица 5 часов держала в заложниках сотрудников Роспотребнадзора в Оренбурге
10:27
Сотрудники ФСБ пресекли теракт на территории храма в Калининградской области
10:13
«Как наркотик»: Охлобыстин о детях и внуках
9:58
«Не говорят о смерти»: почему пропавшую семью Усольцевых могут не признать погибшей
9:41
Трамп «помиловал» двух индеек — Курлыка и Вихлюн избежали духовки
9:28
Матвиенко: Россия воюет не с Украиной, это НАТО воюет с РФ «руками украинцев»

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
Дневник боли: за что Нонна Мордюкова корила себя до конца жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году