Нет места мишуре: в Петербурге хотят запретить украшать фасады исторических зданий

В Петербурге хотят запретить украшать фасады исторических зданий

Жители Петербурга обсуждают попытку властей защитить городские исторические фасады от новогодних украшений. Чтобы повесить гирлянды, елочные игрушки или елки, владельцы кафе и магазинов вбивают в стены охраняемых зданий гвозди, скобы, штыри. Это не только не соответствует облику самого дома, но и портит кладку, оставляя уродливые дыры и ржавые крюки.

Теперь разрешенные элементы декора будут утверждены заранее. А под запрет попадают в частности искусственные цветы и деревья, овощи, фрукты, ткани. Впрочем, пока идет только общественное обсуждение инициативы, так что к новому году ее явно принять не успеют. Поэтому, исторически центр Петербурга в ближайшие дни ждут новые испытания.

