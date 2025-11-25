Пятинедельный младенец умер от наркотиков в доме американской пары

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 48 0

Ребенок родился как минимум на два месяца раньше срока.

Фото: 5-tv.ru

Пятинедельный младенец, родившийся раньше срока в доме пары из США, умер от острой интоксикации в результате воздействия наркотиков. Об этом сообщает People.

Как уточняется, роды произошли преждевременно — примерно на два месяца раньше срока — в домашних условиях. По данным прокуроров, ребенок за пять недель жизни не набирал вес, страдал от выраженного недоедания и впоследствии впал в сепсис.

«Несмотря на то, что родители знали, что их ребенок родился как минимум на два месяца раньше срока, и видели, что новорожденная не набирает вес и страдает от недоедания, обвиняемые не обратились за медицинской помощью для ребенка, хотя его здоровье продолжало стремительно ухудшаться», — отмечено в материалах суда.

Женщина позвонила в службу спасения, когда заметила, что младенец не дышит. Ребенка доставили в Бостонский медицинский центр, однако врачи уже не смогли спасти его жизнь.

После смерти малыша мужчине и женщине предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. На слушании в Верховном суде они не признали себя виновными и были отпущены под залог в размере 100 тысяч долларов (около восьми миллионов рублей) каждый до следующего заседания.

По данным СМИ, к моменту смерти ребенок весил лишь около 1,1 килограмма. Следствию предстоит установить, каким образом наркотики попали в организм младенца и почему взрослые не обратились за медицинской помощью, несмотря на очевидное ухудшение его состояния.

