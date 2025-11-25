Представители России и США провели переговоры в Абу-Даби по поводу мирного плана

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 63 0

На встрече присутствовал министр сухопутных войск Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл, который также был частью женевских обсуждений с Украиной.

Переговоры США и России в Абу-Даби

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Министр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл встретился с представителями России в Абу-Даби. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на двух армейских чиновников и двух дипломатов.

По данным СМИ, первая встреча, которая длилась несколько часов, состоялась 24 ноября. Ее повесткой стал мирный план по завершению конфликта на Украине.

Еще одни переговоры должны пройти 25 ноября. Кто еще присутствовал на этих встречах, журналистам не известно.

Дрисколл также возглавлял американскую делегацию в Киеве 20 ноября. Именно тогда он и передал президенту Украины Владимиру Зеленскому мирный план. Министр сухопутных войск США был и частью переговоров в Женеве на обсуждении пунктов этого документа между Незалежной и Соединенными Штатами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ЕС пытается изменить итоги переговоров Украины и США. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созвала так называемую «коалицию желающих», для обсуждения приемлемых пунктов мирного плана.

