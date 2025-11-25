«Мы поем»: Джиган рассказал о поддержке музыкальной карьеры Самойловой

Рэпер Джиган поддерживает начинания Оксаны Самойловой в музыке

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко) поддерживает начинания блогера Оксаны Самойловой в музыке. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards 2025.

После расставания с Джиганом Самойлова неожиданно изъявила желание начать карьеру в музыке. Некоторые предположили, что блогер может записать дуэт с бывшим возлюбленным.

«Мы поем», — загадочно высказался Джиган в ответ на вопрос журналистов о том, что Самойлова теперь поет.

Он также высказался, что поддерживает Оксану во всех ее начинаниях, в том числе музыкальных.

Джиган и Оксана Самойлова находится в процессе развода. Пара была в браке почти 13 лет, и за это время у них родились четверо детей: дочери Ариела, Лея, Мая и сын Давид. Заявление на развод подала Оксана Самойлова 6 октября 2025 года.

У супругов есть совместно нажитое имущество, причем как в России, так и за ее пределами.

