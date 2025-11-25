«Мы поем»: Джиган рассказал о поддержке музыкальной карьеры Самойловой

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 130 0

Рэпер положительно отнесся к такому решению бывшей возлюбленной.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рэпер Джиган поддерживает начинания Оксаны Самойловой в музыке

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко) поддерживает начинания блогера Оксаны Самойловой в музыке. Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards 2025.

После расставания с Джиганом Самойлова неожиданно изъявила желание начать карьеру в музыке. Некоторые предположили, что блогер может записать дуэт с бывшим возлюбленным.

«Мы поем», — загадочно высказался Джиган в ответ на вопрос журналистов о том, что Самойлова теперь поет.

Он также высказался, что поддерживает Оксану во всех ее начинаниях, в том числе музыкальных.

Джиган и Оксана Самойлова находится в процессе развода. Пара была в браке почти 13 лет, и за это время у них родились четверо детей: дочери Ариела, Лея, Мая и сын Давид. Заявление на развод подала Оксана Самойлова 6 октября 2025 года.

У супругов есть совместно нажитое имущество, причем как в России, так и за ее пределами.

Ранее 5-tv.ru писал, как изменилась жизнь Самойловой после ухода от Джигана. Оксане Самойловой и Джигану дали время на примирение. Есть ли у знаменитой пары шансы на воссоединение, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Фестиваль «Московские сезоны в Пекине» отметили национальной премией Китая
23:28
Газа может не хватить: подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%
23:11
Вся правда о витаминах группы B: кому и как их правильно принимать
22:59
Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира
22:49
Обирают до нитки: аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт
22:40
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным

Сейчас читают

Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать
Месяц тишины: тайна пропажи россиянки с сыном в Турции обрастает пугающими версиями
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео