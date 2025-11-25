Британские власти могут попытаться дискредитировать президента США Дональда Трампа и тем самым сбить его миротворческий настрой. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР) РФ на своем сайте.

«Состряпаны планы реанимации фейковых „досье“ бывшего сотрудника британской разведки К. Стила с обвинениями главы Белого дома и членов его семьи в связях с советскими и российскими спецслужбами», — говорится в сообщении.

По данным службы, подобное поведение объясняется опасениями Лондона насчет финансовых интересов британского военно-промышленного комплекса (ВПК). Мирные инициативы Трампа могут помешать им.

Компании BAE Systems и Thales UK получают доходы в размере нескольких миллиардов долларов от поставок вооружения киевскому режиму, а от контрактов с Евросоюзом (ЕС) ожидают дополнительно свыше шести миллиардов долларов.

В СВР подчеркивают, что попытка дискредитировать американского лидера не увенчается успехом. При этом развитие ситуации на поле боя заставит британцев искать другие источники доходов вместо «кровавых денег», получаемых от продолжения боевых действий.

Ранее 5-tv.ru писал, что план Трампа по урегулированию конфликта сократился с 28 до 19 пунктов. Изменения произошли по итогам переговоров в Женеве 23 ноября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.