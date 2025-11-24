План Трампа по урегулированию конфликта сократился с 28 до 19 пунктов

Мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта сократился с 28 до 19 пунктов. Это произошло по итогам переговоров в Женеве 23 ноября. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Собеседники издания не уточнили, какие именно положения были исключены или изменены. Советник офиса президента Украины Александр Бевз, участвовавший в женевских консультациях, подтвердил, что прежняя редакция плана более не существует. По его словам, часть пунктов была удалена, остальные переработаны с учетом замечаний украинской стороны, а окончательные решения по ключевым вопросам будут приниматься на уровне президентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с США по урегулированию украинского конфликта. По его словам, Киев находится на «критическом этапе», а процесс согласования с американскими партнерами сопровождается повышенным вниманием СМИ и усилением политического давления.

