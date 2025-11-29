🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня 29 ноября. Это день внутренней честности и самоанализа. Космос будто предлагает заглянуть вглубь себя и осознать, что движет вашими поступками. Все, что скрывалось, может стать явным – и это не повод для страха, а возможность освободиться. Доверяйте своим чувствам, они станут надежным навигатором. Вечер принесет ощущение ясности и легкости.
♈️Овны
Овнам стоит пересмотреть подход к делу. Иногда излишний напор мешает увидеть альтернативу. Отступите на шаг – и откроется новый путь.
Космический совет: следуйте тени прозрения
♉ Тельцы
Тельцам день поможет увидеть истинные мотивы других. Не спешите судить, просто наблюдайте. Истина проявится сама.
Космический совет: слушайте безмолвие истины
♊ Близнецы
Близнецам важно быть внимательными в переговорах. Кто-то может не сказать все прямо, но между строк звучит правда. Ваш ум уловит нюансы.
Космический совет: ищите смысл между словами
Больше гороскопов смотрите здесь
♋ Раки
Ракам стоит отпустить старую обиду. Внутренний груз мешает двигаться вперед. Прощение – ваш личный ключ к свободе.
Космический совет: следуйте свету освобождения
♌ Львы
Львам день принесет момент признания. Вы заслужили внимание, но важно не зазнаться – сохраняйте великодушие. Истинная сила тиха.
Космический совет: ищите смирение в славе
♍ Девы
Девам стоит довериться интуиции. Даже самые логичные расчеты не заменят внутреннего голоса. Он знает кратчайший путь.
Космический совет: слушайте мудрость чувства
♎ Весы
Весам день поможет увидеть красоту несовершенства. Не стремитесь все исправить – иногда именно трещины делают свет заметным.
Космический совет: ищите гармонию в недосказанном
♏ Скорпионы
Скорпионам стоит уделить внимание энергиям дома. Ваша атмосфера влияет на настроение сильнее, чем кажется. Освободите пространство – и дышать станет легче.
Космический совет: следуйте чистоте пространства
♐ Стрельцы
Стрельцам день откроет перспективу, если вы решитесь рискнуть. Смелость сегодня вознаграждается. Но действуйте с уважением к обстоятельствам.
Космический совет: ищите баланс в дерзости.
♑ Козероги
Козерогам стоит завершить начатое. Незакрытые дела отнимают энергию. Освобождайте пространство для нового.
Космический совет: слушайте ритм завершения
♒ Водолеи
Водолеям день поможет увидеть, кто действительно рядом. Настоящая дружба проявляется в мелочах. Цените тех, кто просто присутствует.
Космический совет: следуйте теплу верности
♓ Рыбы
Рыбам стоит позволить себе мечтать. Не бойтесь фантазий – они могут стать картой будущего. Ваши мысли сегодня особенно творческие.
Космический совет: ищите видение за гранью
Читайте также
93%
Нашли ошибку?