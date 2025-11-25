Вдова Чарли Кирка призналась, что молилась о беременности в момент его убийства

|
Диана Кулманакова
Сторонник Дональда Трампа был застрелен в 10 сентября.

Чарли Кирк — личная жизнь, жена, дети

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Mirror: Вдова Чарли Кирка призналась, что молилась о беременности в момент его убийства

Вдова убитого консервативного активиста Чарли Кирка призналась, что в момент, когда ее мужа застрелили, она молила Бога о беременности. Об этом сообщает Mirror.

Эрика Кирк в откровенном интервью отметила, что мечтала о большой семье и надеялась, что ожидание ребенка могло бы стать для нее опорой после трагедии.

«Я молила Бога, чтобы я была беременна, когда его убили», — заявила 37-летняя женщина во время прямого эфира с ведущей подкаста Мегин Келли.

Келли уточнила, что впервые услышала это признание в личном разговоре, и спросила, сколько детей супруги хотели иметь. На что Эрика ответила, что с мужем они планировали завести четверых. Она отметила, что мысль о возможной беременности стала для нее «величайшим благословением после катастрофы».

Эрика Кирк использовала интервью, чтобы обратиться к молодым женщинам с призывом не откладывать рождение детей. Она подчеркнула, что дети «растут слишком быстро» и что они с мужем давно мечтали о расширении семьи.

«Пожалуйста, не откладывайте. Особенно если вы молодая женщина. Не откладывайте, вы всегда сможете сделать карьеру, всегда сможете вернуться к работе. Мыс Чарли оба молились. Мы были рады, что сможем расширить нашу семью», — сказала она.

Келли напомнила, что у пары остались двое детей. Эрика ответила, что их сын и дочь однажды поймут важность наследия своего отца.

«Однажды они узнают, что дети Чарли Кирка, и поймут, что это значит», — сказала ведущая, после чего аудитория зааплодировала.

Чарли Кирк, основатель организации Turning Point USA, был застрелен в сентябре во время выступления в Университете Юта-Вэлли. Убийство вызвало шок в политических кругах и волну скорби среди его сторонников. Полиция арестовала 22-летнего Тайлера Робинсона, который, как утверждают следователи, сам сдался вскоре после стрельбы.

Поминальная служба по Чарли Кирку прошла на стадионе в Аризоне. Там присутствовали президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, республиканские политики и влиятельные консервативные блогеры.

Со сцены Эрика Кирк произнесла речь, в которой даже простила предполагаемого убийцу.

«Чарли хотел спасти молодых людей, таких же, как тот, кто лишил его жизни… Я прощаю его. Я прощаю его, потому что так поступил бы Христос. Ответ на ненависть — не ненависть», — сказала она под аплодисменты/ 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

