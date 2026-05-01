Японский депутат Мунэо Судзуки посетит Москву с 3 по 5 мая

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки посетит Москву с 3 по 5 мая. Информацию о предстоящем визите 5-tv.ru подтвердили в МИД России.

Мунэо Судзуки выступает за восстановление добрососедских отношений между Токио и Москвой. Недавно на своей странице в социальных сетях политик подчеркнул, что Японии необходимо вернуться к той модели сотрудничества, которая существовала при премьер-министре страны Синдзо Абэ.

В последний раз Мунэо Судзуки был в России в конце декабря 2025 года. Тогда он встретился с руководством МИД России и Совета Федерации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что политик остался под впечатлением от облика российской столицы в предновогоднее время. Он отмечал, что Москва выглядит спокойным и стабильным мегаполисом. Судзуки также заметил, что за последние годы облик города стал более целостным, а атмосфера в центре страны остается мирной и деловой.

