Японский депутат Мунэо Судзуки посетит Москву с 3 по 5 мая

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Цель визита политика — восстановление добрососедских отношений.

Фото: www.globallookpress.com/Yoshio Tsunoda

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки посетит Москву с 3 по 5 мая. Информацию о предстоящем визите 5-tv.ru подтвердили в МИД России.

Мунэо Судзуки выступает за восстановление добрососедских отношений между Токио и Москвой. Недавно на своей странице в социальных сетях политик подчеркнул, что Японии необходимо вернуться к той модели сотрудничества, которая существовала при премьер-министре страны Синдзо Абэ.

В последний раз Мунэо Судзуки был в России в конце декабря 2025 года. Тогда он встретился с руководством МИД России и Совета Федерации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что политик остался под впечатлением от облика российской столицы в предновогоднее время. Он отмечал, что Москва выглядит спокойным и стабильным мегаполисом. Судзуки также заметил, что за последние годы облик города стал более целостным, а атмосфера в центре страны остается мирной и деловой.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.80
-0.08 88.64
0.86
