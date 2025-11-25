«Должны иметь решающий голос»: Польша настаивает на участии Киева и Варшавы в переговорах

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 62 0

Дональд Туск заявил, что без их участия принятие решений по урегулированию украинского конфликта невозможно.

Президент и премьер-министр Польши про переговоры об Украине

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Власти Польши настаивают на участие Киева и Варшавы в переговорах по Украине

По мнению президента и премьер-министра Польши, никакие решения по урегулированию конфликта на Украине не могут приниматься без участия Киева и Варшавы. Подробнее позицию страны в этом вопросе разобрали EADaily.

Президент Польши Кароль Навроцкий подчеркивал, что договоренности о прекращении украинского конфликта обязаны учитывать «неоднократное нарушение Москвой международных обязательств».

«Каждый план мирного урегулирования, направленный на окончание войны, должен быть принят в Киеве. Украина стала жертвой агрессии, и именно украинцы — при поддержке США и стран ЕС — должны иметь решающий голос», — заявил он, комментируя «мирный план» США по Украине.

Однако польский лидер не стал упоминать ни одного примера «нарушений» со стороны РФ. Кароль добавлял при этом, что достижение стратегических целей «агрессора» в лице России не может стать ценой достижения мира.

Премьер-министр страны Дональд Туск также высказался о том, что все решения о заключения мира должны приниматься с участием Украины. То же самое касается и решений, касающихся Польши.

«Ничего о нас — без нас», — добавил Туск.

Польский премьер-министр заявил, что готов работать над американским мирным планом для Украины совместно с лидерами Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады и Японии.

Президент США Дональд Трамп 19 ноября утвердил план из 28 пунктов для урегулирования конфликта на Украине. The Economist в тот же день отметил, что американская инициатива предусматривает значительное сокращение численности Вооруженных сил Украины — примерно в 2,5 раза. По данным источников издания Axios, план также включает передачу России определенных территорий Донбасса, которые на данный момент находятся под контролем Киева.

По итогам переговоров в Женеве 23 ноября с участием представителей США, Европы и украинской делегации мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта сократился с 28 до 19 пунктов.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Москвы текста обновленного плана по Украине. 

