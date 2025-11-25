Песков: без Европы невозможно обсуждать архитектуру безопасности мира

Метания европейского руководства уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле видят потенциальное участие стран ЕС в обсуждениях, но пока говорить об этом еще рано.

«Естественно, обсуждать системы безопасности в Европе, говорить о гарантии безопасности или системе безопасности в целом, наверное, сложно. Без участия европейцев практически невозможно. На каком-то этапе, конечно, это потребуется. Но сейчас единственное, что есть субстантивное, это американский проект, проект Трампа. Мы считаем, что это может стать очень хорошей основой для переговоров. Об этом тоже говорил наш президент», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению президента и премьер-министра Польши Кароля Навроцкого и Дональда Туска, никакие решения по урегулированию конфликта на Украине не могут приниматься без участия Киева и Варшавы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.