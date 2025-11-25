Якобы отец: погоня за похитителем ребенка произошла в Дзержинске

Мужчина силой забрал дочь бывшей жены, чтобы покататься с ней по городу.

Мужчина в Дзержинске украл девочку и стал участником ночной погони по городу

Ночную погоню в духе голливудского боевика устроили полицейские в Дзержинске. На этих кадрах видно, как две машины ДПС на огромной скорости мчатся за водителем-нарушителем.

По словам очевидцев, в машине находилась восьмилетняя девочка. Ее якобы отец силой забрал ребенка у бывшей жены, чтобы покататься с ней по городу. В итоге его задержали во дворах жилых домов, школьница сейчас в безопасности.

