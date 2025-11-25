Мать уронила семимесячного ребенка в кастрюлю с кипящим супом в Подмосковье

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 60 0

Малыш получил ожоги почти всего тела и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.

Мать уронила младенца в кастрюлю с молоком в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В подмосковном Одинцове произошла трагедия: женщина, державшая на руках своего семимесячного сына, случайно уронила его в кастрюлю с кипящим супом. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент случился в Лесном городке, когда мать готовила еду, держа младенца на руках. Она рассказала, что ребенок выскользнул и упал прямо в кипящий суп. Малыш получил ожоги 90% тела. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении, где врачи борются за его жизнь.

Ранее полуторагодовалая Акшита из индийской деревни Буккарайасамудрам погибла после трагического несчастного случая на территории школы. Об этом сообщает Mothership.

По информации издания, мать девочки работала охранницей и взяла ребенка с собой на смену. Пока женщина выполняла свои обязанности, девочка побежала за кошкой и забрела на кухню школьной столовой. Там она споткнулась и упала в большой чан с горячим молоком, которое только что вскипятили и поставили остывать под вентилятор.

Мать сразу же вытащила Акшиту и отвезла в местную больницу. У ребенка были тяжелые ожоги. Позже девочку перевели в более крупный госпиталь, где врачи боролись за ее жизнь на протяжении трех дней, однако спасти не смогли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.92
-0.10 91.37
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:28
Продавщица 5 часов держала в заложниках сотрудников Роспотребнадзора в Оренбурге
10:27
Сотрудники ФСБ пресекли теракт на территории храма в Калининградской области
10:13
«Как наркотик»: Охлобыстин о детях и внуках
9:58
«Не говорят о смерти»: почему пропавшую семью Усольцевых могут не признать погибшей
9:41
Трамп «помиловал» двух индеек — Курлыка и Вихлюн избежали духовки
9:28
Матвиенко: Россия воюет не с Украиной, это НАТО воюет с РФ «руками украинцев»

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
Дневник боли: за что Нонна Мордюкова корила себя до конца жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году