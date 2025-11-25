Цыганский табор оборудовал подпольную майнинг-ферму под Петербургом

Эфирная новость 23 0

Правоохранители во время рейда в Тосненском районе Ленинградской области проверили около ста человек.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Майнинговую ферму накрыли полицейские в Ленинградской области. Силовики проводили рейд в цыганской общине и нашли оборудование в подвале одного из жилых домов.

Подтвердить законность потребления электроэнергии владельцы установки не смогли. Ее изъяли, ведется следствие. Всего в ходе рейда было проверено около ста человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что предприниматель из Гвардейского округа Калининградской области оказался причастен к хищению электроэнергии на сумму 56 миллионов рублей.

Во время проверки у предпринимателя изъяли более 300 единиц майнингового оборудования. В энергокомпании отметили, что ему придется компенсировать стоимость похищенных ресурсов, в противном случае вопрос будет решаться через суд. Материалы оперативной проверки вместе с заявлением о хищении уже направлены в полицию.

В компании подчеркнули, что нелегальное потребление электроэнергии создает не только финансовые потери, но и вызывает риск аварий из-за чрезмерной нагрузки на электрические сети.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:54
РФ и США предварительно договорились о приезде Уиткоффа в Москву
9:48
В Петербурге на фестивале показали инклюзивный спектакль про Буратино
9:41
Целился в педагога: во Владивостоке школьник распылил газ из аэрозольного пистолета
9:22
«Получит эти земли»: Трамп назвал уступки России в мирном плане по Украине
9:10
«Поймали вкус денег»: почему наследники Майкла Джексона оказались на грани разорения
9:09
Российские туристы спасли десятки человек во время наводнения во Вьетнаме

Сейчас читают

«Я очень жду»: турецкая актриса Ханде Эрчел о желании сняться в российском кино
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео