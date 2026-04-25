Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Бочково в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что российские войска в ответ на террористические атаки по гражданским объектам в России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

