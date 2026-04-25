ВС РФ освободили населенный пункт Бочково в Харьковской области

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 29 0

Об этом сообщили в Минобороны России.

Новости СВО 25 апреля 2026: ВС РФ освободили Бочково

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Бочково в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что российские войска в ответ на террористические атаки по гражданским объектам в России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Последние новости

13:00
Цветовое погружение: как королева Елизавета II стала иконой стиля
12:48
В Сербии пообещали не вводить санкции против России
12:30
Денежная мигрень: люди средних лет рискуют остаться без наследства
12:29
Число погибших альпинистов при сходе лавины в Бурятии возросло до трех
12:18
«Шли раздетые»: выживший турист о трагедии на горе Мунку-Сардык в Бурятии
12:16
Живут внутри вас: как понять, что в организме есть глисты и другие паразиты — симптомы и лечение

Сейчас читают

Речные катеры доставляют боеприпасы, несмотря на дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Быкочерт»: радиостанция «Судного дня» передала новое загадочное слово
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео