Украл деньги у матери и купил машину: подросток катался по газонам в Ленобласти

Мария Гоманюк
Разъезжая по Мурино, нарушитель чуть не сбил группу детей.

Фото, видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО; 5-tv.ru

В Мурино Ленинградской области подросток оказался в полиции после того, как устроил заезд на авто по газонам, едва не сбив группу детей. По данным источника 5-tv.ru, подержанную иномарку марки Lexus нарушитель приобрел сам на деньги матери, взяв их без ее ведома.

Машину у 14-летнего школьника изъяли и отправили на специальную стоянку, а с несовершеннолетним провели профилактическую беседу.

По информации источника, подросток взял деньги дома без ведома матери и через знакомого оформил на них покупку подержанного автомобиля.

«Он купил Lexus за деньги матери. Она не будет на него заявление писать. Lexus не новый, поддержанный, старенький...» — пояснил источник.

В данный момент решается вопрос о привлечении матери нарушителя к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

