5-tv.ru запустил цикл статей о людях, чья работа остается за кадром, но без которой наш мир был бы совершенно другим. В прошлом материале вы узнали об изнанке работы аромадизайнера. Сегодня же мы расскажем о тех, кто обеспечивает безопасность людей на борту самолетов, — авиадиспетчере.

Эта профессия окутана романтикой и тайной. Мы привыкли видеть пилотов и бортпроводников, но человек, который руководит движением в небе, остается за кадром.

А между тем именно от его концентрации, опыта и хладнокровия зависят жизни пассажиров, экипажа и тех, кто на земле.

Эксклюзивно 5-tv.ru авиадиспетчер Московского центра автоматизированного управления воздушным движением (аэропорт Внуково) Никита Травкин рассказал о своей работе без прикрас.

О том, сколько самолетов авиадиспетчер может вести одновременно, как справляется со стрессом и почему у него нет права на ошибку — в материале 5-tv.ru.

«Стать авиадиспетчером реально»

Если объяснять простыми словами, авиадиспетчер — это дирижер, только вместо оркестра перед ним самолеты.

«Мы занимаемся управлением воздушного движения посредством выдачи команд экипажам и отвечаем за безопасность на всех этапах полета», — говорит Травкин.

Работа требует максимальной концентрации, стрессоустойчивости, знания летно-технических характеристик судов, авиационных правил и, конечно, английского языка — международные рейсы никто не отменял.

Однако английский у авиадиспетчеров довольно стандартизирован — у них существует своя фразеология, благодаря которой они с легкостью понимают даже речь с акцентом. Поэтому особо не имеет значения, пилот является китайцем или французом.

В отличие от многих коллег, Никита не происходит из авиационной династии. Интерес возник в школьные годы: знакомые, работавшие авиадиспетчерами, рассказывали о своей профессии, а в восьмом классе будущий специалист попал на экскурсию в автоматизированный центр управления воздушного движения.

Именно тогда он увидел изнутри, как происходит магия организации полетов, и понял: это его путь.

Как стать авиадиспетчером

Путь в профессию начинается с врачебно-летной экспертной комиссии (ВЛЭК) — строжайшего медицинского осмотра, который проходят и пилоты, и диспетчеры. Здоровье в такой профессии должно быть идеальным: проверяют сердце, зрение, вестибулярный аппарат, психику.

Затем предстоит поступление в авиационное учебное заведение, после девятого класса можно получить среднее специальное образование (колледж), после 11 — высшее (бакалавриат, магистратура). Обязательные предметы для поступления, как отмечает эксперт, — русский язык, математика, физика.

Никита окончил Московский государственный технический университет гражданской авиации. Учебу сложной не называет, но подчеркивает, что главное не диплом, а готовность постоянно учиться и подтверждать квалификацию.

После вуза требуется сдать английский на уровень не ниже четвертого по шкале Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и пройти стажировку.

«При первоначальном допуске стажировка длится около шести месяцев. Потом тестирование на тренажере, и лишь после этого получаешь заветное свидетельство и допуск к самостоятельной работе», — рассказывает Травкин.

Один диспетчер и 15 самолетов в небе

Многие представляют авиадиспетчера один на один с экраном, где светятся точки, изображающие самолеты. Но сколько же их может быть одновременно?

«Все зависит от сектора. У каждого сектора есть своя норма пропускной способности. Я работаю на круге и на подходе, это зоны вблизи аэропорта. В среднем одновременно веду 10–15 воздушных судов, которые прилетают или вылетают, перемещаются с переменным профилем», — объясняет авиадиспетчер.

В каждом лайнере — от нескольких десятков до нескольких сотен пассажиров. Несложно подсчитать: в какой-то момент в руках диспетчера оказываются судьбы более полутора тысяч человек. И эта цифра не предел.

Цена ошибки авиадиспетчера — тысячи жизней

«У нас, как у саперов, нет права на ошибку», — эти слова авиадиспетчер повторяет не раз.

Осознание ответственности не всем приходит сразу, но въедается в подкорку.

«Ты должен понимать: цена ошибки слишком высока. В один момент в твоих руках жизни тысячи людей», — добавляет он.

Именно поэтому диспетчеры проходят жесткий медицинский контроль перед каждой сменой — проверяют пульс, давление, адекватность.

Также по этой причине существуют строгие ограничения по времени работы. Один авиадиспетчер трудится не более двух часов непрерывно, затем обязательный 20-минутный отдых.

Рабочий день начинается за час до инструктажа. Сначала — медосмотр, затем — брифинг, где синоптик, инженер и штурман докладывают прогноз погоды, ограничения, работу радиотехнических средств.

Руководитель полетов распределяет персонал и ставит задачи между ними.

Далее — прием дежурства под диктофон: сдающий диспетчер фиксирует текущую и прогнозируемую обстановку, а принимающий подтверждает: «Диспетчер (фамилия) дежурство принял». С этого момента вся юридическая ответственность ложится на него.

Экстренные ситуации: когда счет идет на секунды

Работа диспетчера не терпит шаблонов, ведь каждая смена уникальна. Погодные условия, отказы техники, медицинские проблемы на борту — все это требует мгновенной реакции и нестандартных решений.

Никита вспоминает случай, который произошел относительно недавно.

«Воздушное судно вылетает из одного из московских аэропортов. Спустя десять минут полета экипаж объявляет сигнал срочности и запрашивает немедленный возврат: на борту ребенок, у него приступ эпилепсии, нужна экстренная медицинская помощь. За считанные секунды нужно получить информацию от экипажа, передать ее экстренным службам, организовать возврат.

При этом самолет вылетел десять минут назад, у него полные баки, не все суда оборудованы сливом топлива, а вырабатывать его нет времени. Это накладывает дополнительные сложности на посадку. И все это время на связи у тебя еще 10-15 других бортов, которыми тоже нужно управлять», — вспоминает подробности того дня Травкин.

Такие моменты требуют колоссального хладнокровия. В этом «дирижерам неба» помогает многократная отработка на тренажерах.

«Каждый диспетчер регулярно проходит всевозможные ситуации, отрабатывает их десятки раз, чтобы в реальной работе быть готовым ко всему. Мы готовимся к осенне-зимнему и весенне-летнему периодам, отрабатываем плохие метеоусловия, нестандартные и аварийные ситуации. Если ты в чем-то сомневаешься, можно в любое время согласовать с руководителем и пойти на тренажер», — успокаивает знаток.

Как авиадиспетчеры сохраняют концентрацию

Секрет концентрации, по словам Травкина, в дисциплине и осознании ответственности. Но важна и правильная организация отдыха: авиадиспетчер должен приходить на смену выспавшимся, оставляя личные и семейные проблемы за порогом работы.

«На работе думаешь только о работе», — отмечает специалист.

После тяжелых смен помогает спорт — разгрузить голову, отвлечься от рабочих моментов.

Кстати, сам Никита — относительно молодой специалист (работает шесть лет), и признается, что пока не до конца понимает, как можно «выгореть» от профессии. Но отмечает: чем сложнее смена в хорошем смысле, тем больше удовольствия получаешь.

«Встаешь с рабочего места в холодном поту, чувствуешь выброс адреналина — и это невероятно», — отмечает он.

Качества, без которых в профессии авиадиспетчера делать нечего

Травкин уверен, что ключевые черты авиадиспетчера — дисциплина, умение за считанные секунды принимать решения, работать в команде и брать ответственность на себя. Если человек не обладает этими качествами, то лучше выбрать другую профессию.

Но есть и те, кому он бы особенно не рекомендовал идти в авиадиспетчеры: людям с неустойчивой психикой, тем, кто не способен к быстрой реакции, кто пасует перед стрессом. Медицинские требования прописаны в приказах Министерства транспорта, и они крайне строги.

Можно ли прийти в профессию во взрослом возрасте

Травкин считает, что возраст — не препятствие, если есть желание и здоровье.

«Если ты готов учиться новому, всегда интересовался авиацией, но по каким-то причинам изначально выбрал другой путь, почему нет? Главное — пройти ВЛЭК и соответствовать критериям. Я знаю много таких примеров», — мотивирует специалист.

При этом действует льготная пенсия. Учитывая особый характер труда и вредные условия, авиадиспетчеры выходят на пенсию в 50 лет.

Но это не означает, что работа заканчивается, потому что многие продолжают трудиться в смежных областях или передают опыт молодым.

Работа авиадиспетчера: ошибки новчиков

Одна из самых частых ошибок начинающих — чрезмерная самоуверенность.

«Отработав полгода-год, диспетчер в какой-то момент может начать думать, что он уже все умеет, и переоценить свои возможности. Но мы работаем в парах: с молодыми специалистами первое время сидят либо диспетчер-инструктор, либо диспетчер первого класса. Они помогают и пресекают такие моменты», — раскрывает подробности знаток.

Взаимовыручка и поддержка — основа безопасности.

Мифы о профессии авиадиспетчера

Обыватели часто представляют авиадиспетчера сидящим в вышке на аэродроме и махающим ракетками. На самом деле это лишь малая часть — диспетчеры вышки управляют рулением, взлетом и посадкой.

Но диспетчеры круга, подхода, районного центра — они работают в совершенно других условиях, часто даже не видя взлетно-посадочной полосы.

Еще один забавный миф: некоторые считают, что диспетчер — это тот, кто объявляет рейсы в аэропорту. Никита, улыбаясь, признается, что и такое доводилось слышать.