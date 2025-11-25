Небесные краски: северное сияние сняли с борта МКС

Зеленое свечение наблюдалось над несколькими регионами.

Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Попов; 5-tv.ru

Северное сияние сняли с борта МКС

Впечатляющие кадры прислал на Землю наш космонавт Олег Платонов, который сейчас находится на МКС. Он снял северное сияние с высоты 400 километров.

Этой ночью над нашей планетой появилось зеленое свечение, его можно было заметить в разных регионах России. На кадрах из космоса видны и огни ночных городов, а также частые вспышки молний: в это время в некоторых областях бушевала гроза.

Ранее 5-tv.ru писал, что период интенсивных магнитных бурь, по утверждению врачей, опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В такое время повышается смертность.

Магнитные бури оказывают незначительное влияние на здоровый организм, однако для ослабленного и больного они могут обернуться серьезными последствиями.

Кардиолог Марина Орлова отметила, что явление вызывает стресс, дезориентируя нервную систему. Из-за него могут проявляться спазмы сосудов, резко подниматься давления, начинаться головокружение.

