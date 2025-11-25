Лавров: РФ и Белоруссия будут и дальше оказывать друг другу союзническую помощь

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 55 0

Глава МИД России дал оценку заседанию коллегий внешнеполитических ведомств наших стран.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Россия и Белоруссия будут и дальше оказывать друг другу союзническую помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии.

«У нас абсолютно подтверждена решимость как на уровне президентов, так и на уровне наших министерств продолжать активно оказывать друг другу союзническую поддержку в соответствии с общими интересами на международной арене», — сказал глава МИД РФ.

Кроме того, обе стороны в ходе встречи отметили беспрецедентно высокий уровень внешнеполитической координации, а также приветствовали выполнение постановлений прошлого заседания коллегий и программы согласованных действий во внешней политике.

Лавров добавил, что в начале 2026 года стороны приступят к разработке новой программы на период с 2027-го по 2029-й год.

Глава российского МИД назвал переговоры с белорусскими коллегами доверительным, предметным и очень полезным. Атмосферу встречи он назвал «товарищеской и теплой».

По итогам заседания РФ и Белоруссия подписали постановление коллегий МИД двух стран и план консультаций между нашими внешнеполитическими ведомствами на 2026 год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров единственный дипломат, знающий все международные договоры в мире. Так о главе российского МИД высказался президент Финляндии Александр Стубб. Финский лидер отметил значительный опыт Лаврова.

