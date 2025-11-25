Лавров: РФ и Белоруссия будут и дальше оказывать друг другу союзническую помощь

Глава МИД России дал оценку заседанию коллегий внешнеполитических ведомств наших стран.
Россия и Белоруссия будут и дальше оказывать друг другу союзническую помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии.
«У нас абсолютно подтверждена решимость как на уровне президентов, так и на уровне наших министерств продолжать активно оказывать друг другу союзническую поддержку в соответствии с общими интересами на международной арене», — сказал глава МИД РФ.
Кроме того, обе стороны в ходе встречи отметили беспрецедентно высокий уровень внешнеполитической координации, а также приветствовали выполнение постановлений прошлого заседания коллегий и программы согласованных действий во внешней политике.
Лавров добавил, что в начале 2026 года стороны приступят к разработке новой программы на период с 2027-го по 2029-й год.
Глава российского МИД назвал переговоры с белорусскими коллегами доверительным, предметным и очень полезным. Атмосферу встречи он назвал «товарищеской и теплой».
По итогам заседания РФ и Белоруссия подписали постановление коллегий МИД двух стран и план консультаций между нашими внешнеполитическими ведомствами на 2026 год.
