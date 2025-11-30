Древняя «жвачка» помогла раскрыть внешность подростка каменного века

Дарья Орлова
Дарья Орлова 49 0

Археологи нашли кусок смолы возрастом около 10 500 лет.

Как выглядел подросток каменного века

Фото: 5-tv.ru

The Guardian: древняя жвачка помогла раскрыть внешность подростка каменного века

Кусок пережеванной смолы возрастом около 10 500 лет, найденный в Эстонии, позволил археологам восстановить облик подростка каменного века и получить новые данные о жизни древних людей. Об этом сообщает The Guardian.

Институт истории и археологии Тартуского университета обнаружил в березовой смоле следы зубов и сохранившуюся слюну. Это вещество, полученное сухой перегонкой коры березы, использовали как клей, но, как выяснилось, люди каменного века нередко жевали его. После анализа ДНК специалисты Института геномики установили, что «жвачку» наверняка пережевывала девушка с каштановыми волосами и карими глазами.

Историк Беттани Хьюз объяснила, что университет хранит генетические данные значительной части населения Эстонии, что дает возможность сопоставлять древние образцы с современными и глубже понимать историю региона.

Удивительным стало и то, что внешность древней девушки опровергает привычные представления о ранних жителях Северной Европы: она была темноволосой и темноглазой, а не светловолосой, как часто предполагают.

Ученые также анализируют другие находки. Среди них — 800-летний металлический крест с подвижными деталями в форме языческих символов плодородия. По словам профессора Хейки Валка, такие артефакты показывают, как средневековые эстонцы объединяли древние верования с христианством: при носке крест издавал резкий звук благодаря движущейся детали.

В программу также вошла история «Дамы Кукузе» — женщины, жившей в XII веке, останки которой были найдены на сельском кладбище. Она была похоронена с бронзовыми и серебряными украшениями, едой, кинжалами и птичьим яйцом у ног. Археолог доктор Эстер Орас пояснила, что подобный выбор погребального инвентаря мог быть связан как с религиозными представлениями, так и с пожеланиями рода обеспечить умершей достойное место в загробном мире.

