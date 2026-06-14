Южная Корея приостановила полеты вертолетов LAH-1 Miron из-за дефектов

Южная Корея приостановила полеты вертолетов LAH-1 Miron местного производства из-за массовых дефектов в двигателях. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на депутата парламента Кан Сун Ена.

Как отметили журналисты, предварительная проверка выявила следы коррозии в двигателях 47 из 57 вертолетов, а на 38 обнаружены трещины.

Предполагается, что проблема возникла в диффузорах — элементах стабилизации воздушного потока.

Сборку производила компания Hanwha Aerospace, которая заявила, что действовала по стандартам французского разработчика Safran.

Вертолеты LAH-1 Miron предназначены для замены устаревших моделей 500MD и AH-1S Cobra. Власти страны намерены провести полную проверку парка и усилить контроль качества перед возобновлением полетов.

Агентство по оборонным закупкам проконтролирует ремонт вертолетов, чтобы уложиться в график: ВВС страны планируют иметь в своем распоряжении около 160 вертолетов к 2031 году.

Как ранее писал 5-tv.ru, американский военный самолет упал на северо-западе США.

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