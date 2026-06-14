Рожают, покупают квартиры, делают ремонт: Тарасов про востребованность актеров в кино

Актер Тарасов заметил, что его коллеги мало пишут о работе в соцсетях

Актер Никита Тарасов привык измерять уровень востребованности и количество российского кинопроизводства по количеству разбитых тарелок перед началом съемок. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на IV Премии Гильдии кастинг-директоров России.

По его словам, он активно следит за своими коллегами в социальных сетях, и заметил, что практически год в киносфере был полный штиль.

«Давайте будем честны. Не все артисты будут откровенны, но работы не так много, между прочим. Вот уровень востребованности и количество производства в России я измеряю количеством тарелок в соцсетях, которые я вижу. Их не было практически год. И вот только сейчас я вижу, что что-то начинает происходить», — рассказал Тарасов.

Кроме того, актер провел статистику в социальных сетях. Он заметил такую тенденцию, что большинство актрис родили детей, некоторые артисты приобрели недвижимость и завершили ремонты.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Никита Тарасов уверен, что у российской киноиндустрии отличное будущее благодаря новому поколению талантливых студентов.

Актер по собственному желанию помогает начинающим режиссерам, снимаясь сразу в нескольких короткометражных фильмах.

Про ремонт звезда сериала «Кухня» тоже высказывался. Актер делился, что в шоке от кусачих цен и предложил компаниям по производству мебели бартерные взаимоотношения. По его словам, в нынешние времена дешевле родить, чем обустроить квартиру.

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