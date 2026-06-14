Мошенники стали предлагать «страховые выплаты» отслужившим в армии

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 35 0

Аферисты представляются служащими Министерства обороны.

Какая новая схема мошенников со «страховыми выплатами»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Мошенники стали предлагать страховые выплаты отслужившим в армии

Мошенники не дремлют, пытаясь обмануть все новые категории россиян. О еще одной схеме с «выплатами» сообщил ТАСС, ссылаясь на материалы МВД.

Аферисты звонят отслужившим в армии, представляются служащими Министерства обороны и предлагают «страховые выплаты», которые якобы им положены, но просят уточнить паспортные данные и ИНН для оформления.

Спустя время человеку звонит уже лжесотрудник техподдержки Госуслуг, сообщая о краже личных данных и переводах денег на помощь ВСУ.

Далее звонит псевдосотрудник ФСБ, угрожая уголовной ответственностью. При этом обещает помочь и просит перевести все накопления на якобы безопасный счет.

Как ранее писал 5-tv.ru, подростков вовлекают в преступления, используя их желание быть полезными стране. Мошенники звонят детям, представляются сотрудниками спецслужб и дают «секретное задание». В полиции этот метод называют «синдромом пионера».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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