В Ярославле перекрыли движение на дороге в сторону Москвы из-за атаки БПЛА
С раннего утра в регионе объявлена беспилотная опасность.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Ераев: В Ярославле перекрыли движение в сторону Москвы из-за атаки БПЛА
Ярославская область подвергается вражеской атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев, в целях обеспечения безопасности остановлено движение транспорта на ряде участков дорог. Об этом он предупредил сограждан в мессенджере МАКС.
«Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — написал Евраев.
По словам губернатора, подразделения Министерства обороны и силовых ведомств работают беспрерывно. В 04:15 глава региона объявил беспилотную опасность и призвал жителей не задерживаться на улице и укрыться в ближайших зданиях. Тем, кто находится дома, Евраев рекомендовал зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон и оставаться в комнатах со сплошными стенами.
Учреждения в Ярославской области работают в штатном режиме, но жителям необходимо проявлять осторожность и ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».
Накануне в течение дня дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 109 БПЛА самолетного типа. Дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской и Рязанской областей и в пределах Московского региона, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.
В частности, ВСУ атаковали центральный рынок в Сватово в Луганской народной республике (ЛНР), пострадали люди. Удары намеренно наносились в утренние часы, так как в это время на рынке могли находиться местные жители.
Кроме того, сообщал 5-tv.ru, серьезные повреждения в результате действий украинских боевиков получил национальный парк «Святые горы» в Донецкой народной республике (ДНР). Глава региона Денис Пушилин подчеркнул, что противник не считается даже с территориями, имеющими природоохранную и историческую ценность.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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