В Ярославле перекрыли движение на дороге в сторону Москвы из-за атаки БПЛА

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 2 449 0

С раннего утра в регионе объявлена беспилотная опасность.

Каковы последствия атаки БПЛА на Ярославскую область 14 июня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Ераев: В Ярославле перекрыли движение в сторону Москвы из-за атаки БПЛА

Ярославская область подвергается вражеской атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев, в целях обеспечения безопасности остановлено движение транспорта на ряде участков дорог. Об этом он предупредил сограждан в мессенджере МАКС.

«Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — написал Евраев.

По словам губернатора, подразделения Министерства обороны и силовых ведомств работают беспрерывно. В 04:15 глава региона объявил беспилотную опасность и призвал жителей не задерживаться на улице и укрыться в ближайших зданиях. Тем, кто находится дома, Евраев рекомендовал зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон и оставаться в комнатах со сплошными стенами.

Учреждения в Ярославской области работают в штатном режиме, но жителям необходимо проявлять осторожность и ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Накануне в течение дня дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 109 БПЛА самолетного типа. Дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской и Рязанской областей и в пределах Московского региона, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

В частности, ВСУ атаковали центральный рынок в Сватово в Луганской народной республике (ЛНР), пострадали люди. Удары намеренно наносились в утренние часы, так как в это время на рынке могли находиться местные жители.

Кроме того, сообщал 5-tv.ru, серьезные повреждения в результате действий украинских боевиков получил национальный парк «Святые горы» в Донецкой народной республике (ДНР). Глава региона Денис Пушилин подчеркнул, что противник не считается даже с территориями, имеющими природоохранную и историческую ценность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
13 июн
Движение через АПП «Джанкой» перекрыли из-за попытки ВСУ атаковать мосты
13 июн
Горит морской терминал на Кубани в результате атаки дронов ВСУ — есть погибший
12 июн
В Тольятти в результате атаки дронов ВСУ поврежден промышленный объект
12 июн
Трое жителей Татарстана ранены в результате атаки украинских БПЛА
11 июн
Беспилотник ВСУ ударил по пассажирскому автобусу под Белгородом
11 июн
ВСУ нанесли массированный удар по поселку Белая Березка Брянской области
11 июн
В Афипском поселении Кубани ввели режим ЧС после атаки беспилотников на НПЗ
11 июн
ВСУ ночью нанесли удары по четырем мостам в Херсонской области
11 июн
НПЗ в Краснодарском крае загорелся после атаки украинских дронов
10 июн
Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в ЛНР
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:51
В Госдуме рассказали, кто в России имеет право на две пенсии
7:33
Рожают, покупают квартиры, делают ремонт: Тарасов про востребованность актеров в кино
7:15
Южная Корея приостановила полеты вертолетов LAH-1 Miron из-за дефектов
7:00
Как стать донором крови в Москве: подготовка, выплаты, льготы и адреса пунктов сдачи
6:56
Генеральная репетиция пандемии: число жертв Эболы в Конго растет
6:39
В Ярославле перекрыли движение на дороге в сторону Москвы из-за атаки БПЛА

Сейчас читают

В Ярославле перекрыли движение на дороге в сторону Москвы из-за атаки БПЛА
Трамп пообещал «дискомбобулировать» врагов США
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео